Jogadores do Sporting assumem "sonho" de atingir `final four` da Liga dos Campeões de andebol

Pouco depois de ter participado no último treino do conjunto sportinguista antes da partida rumo a França para defrontar o Nantes, nos quartos de final da ‘Champions’ de andebol, Salvador Salvador projetou a eliminatória que terá pela frente e reconheceu sonhar com a possibilidade de disputar a ‘final four’ da competição, que terá lugar em Colónia, na Alemanha, e até prometeu imortalizar esse momento com uma tatuagem.



“É óbvio que, se vier a acontecer, e é o que eu quero bastante, certamente virá aqui [a tatuagem] para os braços ou as pernas. É um sonho não só meu, como de qualquer jogador que pratica esta modalidade e ainda mais sendo português, é o sonho de jogar uma ‘final four’. O Nantes é um clube histórico e vai ser uma tarefa bastante difícil, mas confiamos nas nossas capacidades e no trabalho que vamos fazer. O ano passado, a nível desportivo e a nível pessoal, já tinha sido bastante bom”, reconhece o internacional português.



Salvador Salvador ambiciona chegar ainda mais longe na Liga dos Campeões e projeta o que o Sporting terá de fazer para lá chegar, começando por realizar “um grande jogo” em Nantes de forma a resolver a eliminatória uma semana depois, no Pavilhão João Rocha.



“Fomos colocando objetivos sobre outros objetivos e agora, chegados aqui, acho que o nosso grande objetivo, em primeiro lugar, é fazer um grande jogo em Nantes e trazer a eliminatória para cá para ser decidida no segundo jogo”, completa o lateral de 23 anos.



Também a viver um ano “inesquecível” está o guarda-redes André Kristensen, que também acredita ser possível aos leões transitar mais uma fase e chegar à fase de decisão do título europeu de andebol de clubes.



“Acredito que vamos fazer resultados incríveis nos próximos anos e já na primeira temporada de participação na Liga dos Campeões termos a oportunidade de seguir para a ‘final four’ tenha sido mais do que era esperado há alguns anos, mas agora estamos aqui e estamos com ‘fome’ e queremos ir para o próximo passo. Acreditamos realmente que temos todas as capacidades e recursos para o fazer”, considerou o norueguês.



Pela frente, o Sporting terá pela frente o Nantes, uma equipa com histórico em França e no panorama europeu e do qual André Kristensen aguarda as maiores dificuldades.



“Será uma grande tarefa, eles são muito experientes na Europa, estão a lutar a este nível há muitos anos, já disputaram ‘final four’ antes. Então, sabem como se qualificar para a próxima fase, são muito competitivos e têm boa equipa, são muito fortes em casa mas nós também, pelo que acho que serão dois jogos muito difíceis”, anteviu.



“Face ao nível que estamos a jogar esta temporada, o nosso potencial é igual ao deles. Acho que vai ser muito difícil e vai depender de pequenos detalhes em casa e fora, vai ser muito difícil e não vejo ninguém como favorito. O melhor vai passar”, antevê o guardião de 25 anos.



O Sporting defronta esta quarta-feira o Nantes na H Arena, situada nessa cidade francesa, pela primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de andebol.



Uma semana depois, o conjunto português recebe o mesmo adversário no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, para decidir quem seguirá rumo à ‘final four’ da prova, que se realizará em Colónia, na Alemanha.