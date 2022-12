Jogo de basquetebol FC Porto-Sangalhos adiado com portistas retidos em Frankfurt

"Após a deslocação à Roménia para disputar mais uma jornada da FIBA Europe Cup, a equipa portista ficou retida em Frankfurt devido ao mau tempo, pelo que a partida se realizará numa nova data a acordar pelos dois conjuntos", lê-se no sítio de internet do FC Porto.



O jogo da 13.ª jornada da Liga lusa estava marcado inicialmente para as 18:00 de dia 17 de dezembro.



O FC Porto estreou-se na quarta-feira no Grupo I da segunda fase da Taça Europa de basquetebol, etapa avançada da prova na qual compete pela primeira vez, com importante triunfo por 83-73 na visita aos romenos do Craiova.