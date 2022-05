Jogo fenomenal. Benfica vence Liga Europeia frente ao Magdeburgo

O Benfica agigantou-se perante o poderoso Magdeburgo, da Alemanha e esteve sempre na frente durante o primeiro tempo, sendo o resultado ao intervalo de 15-14, a favor dos "encarnados". Ole Rahmel, o internacional alemão esteve em destaque no Benfica, tendo marcado por várias vezes seguidas.A decisão do troféu europeu de andebol iria discutir-se até ao fim, tendo em conta o desenrolar da primeira parte. A final da EHF European League, este domingo, no Altice Arena concentrou as atenções dos amantes da modalidade.A mesma vontade em vencer foi notória na segunda parte. O resultado mantinha-se empatado, assim que o Benfica marcava um golo, os germânicos respondiam na mesma moeda e ainda estiveram, pela primeira vez, na frente com 16-17 no marcador.





Pouco depois, o Benfica via-se agora em desvantagem crescente. O Magdeburgo conseguia alcançar o 17-20.





O pavilhão acordou quando o Benfica chegou ao 20-21 e 21-22, com vantagem germânica.





A meio do segundo tempo, a vantagem persistia em manter-se mínima (22-23), mas logo a seguir, o empate no Altice a 23 e a 24 golos.





O jogo, o resultado e o ambiente estavam ao rubro e a motivação de ambas as equipas era alta. 25-25 quando ainda faltavam 10 minutos para se jogar.





O Benfica voltou à vantagem no jogo, mas sempre com a resposta pronta dos alemães.





Aos 24 minutos, assistia-se a 28-27, venciam as "águias". Aos 28', o resultado era de 29-30, vantagem do Magdeburgo. 31-31 no último minuto.





Depois, falou mais alto a emoção, a 5 segundos do final, o Benfica elaborou uma jogada em que conseguiu levar o jogo a prolongamento mesmo no último segundo, após empate 32-32.





Restavam, então, 10 minutos de jogo (5 para cada lado). Sergey Hernández, do Benfica, esteve em destaque com excelentes defesas. Ao intervalo deste prolongamento, vencia o Magdeburgo por 35-34.





A 3 minutos do final, o resultado era o "habitual": um empate a 36 golos.





37-37, pouco depois.





39-38 a 45 segundos do final, vencia o Benfica, e 40-39 ao apito final com a festa "encarnada", depois de muito sofrimento e alegria no Altice Arena.





Portugal passa a ter quatro troféus continentais, depois de três na Taça Challenge, a terceira prova da hierarquia da Federação Europeia de andebol (EHF), conquistados pelo Sporting, em 2009/10 e 2016/17, e o ABC Braga, em 2015/16.







Altice Arena



Formação inicial do Benfica:



Sergey Hernández, Jonas Källman, Rogério Moraes, Lazar Kukic, Demis Grigoras, Petar Djordjic e Alexis Borges.



Suplentes

Gustavo Capdeville, Mahamadou Keita, Ole Rahmel, Bélone Moreira, Paulo Moreno, Carlos Martins, Tadej Kljun, Luciano da Silva e Francisco Pereira.



Formação inicial do Magdeburgo:

Green, Chrapkowski, Hornke, Magnusson, Gullerud, Mertens e O'Sullivan



Suplentes

Mike Jensen, Musche, Kristjansson, Pettersson, Weber, Magnus Jensen, Bezjak, Smits, Damgaard