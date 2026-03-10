Jogos do Alto Alentejo com cerca de 4.000 participantes de todo o distrito de Portalegre

Promovidos pela Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA), a 24.ª edição dos jogos arranca em Campo Maior, com a cerimónia de abertura agendada para as 15:00 de sábado, no Museu Aberto, onde está também instalado o Centro Interpretativo das Festas do Povo – Casa das Flores.



Em comunicado, a CIMAA realçou que, “pela primeira vez”, participam no evento os 15 municípios do distrito de Portalegre.



De acordo com a entidade promotora, os Jogos do Alto Alentejo realizam-se até 21 de junho, dia em que está previsto o encerramento em Nisa, e, ao longo destes meses, as diferentes modalidades incluídas reúnem ‘competidores’ de diferentes faixas etárias.



Citado no comunicado, o presidente da CIMAA, Joaquim Diogo, considerou hoje que os Jogos do Alto Alentejo “são muito mais” do que um evento desportivo.



Segundo o mesmo responsável, são “um instrumento de coesão territorial” que promove o convívio entre gerações e “reforça o sentimento de pertença a um território que se afirma pela união, pela participação e pelo trabalho em rede”.



No comunicado, a organização anunciou que, este domingo, vai decorrer uma caminhada de sete quilómetros, nos 15 concelhos do distrito de Portalegre, numa parceria entre a CIMAA e a Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo.



A iniciativa “50 Anos, 15 Caminhadas” integra, simultaneamente, o programa dos 24.ª edição dos Jogos do Alto Alentejo e as comemorações dos 50 anos do Hospital Dr. José Maria Grande, em Portalegre.



A caminhada é aberta à comunidade e “pretende afirmar-se como um momento representativo do espírito inclusivo, intergeracional e de promoção de estilos de vida ativos que caracteriza esta iniciativa regional”, pode ler-se no comunicado.



Até ao final da edição deste ano dos jogos, a CIMAA garantiu que o calendário contemplará diversas modalidades desportivas e atividades recreativas, incluindo iniciativas adaptadas, “reforçando o convívio e o bem-estar" das populações do Alto Alentejo.



