Jogos do Mediterrâneo. Portugal conquista ouro na estafeta feminina dos 4x100 metros

Jogos do Mediterrâneo. Portugal conquista ouro na estafeta feminina dos 4x100 metros

A estafeta feminina de 4x100 metros conquistou hoje a medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo Taranto2026.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Federação Portuguesa de Atletismo

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A equipa composta por Rosalina Santos, Catarina Lourenço, Beatriz Castelhano e Arialis Martínez cumpriu a final em 43,57 segundos, superando a Grécia, prata em 43,61, e a Turquia, bronze em 44,05.

A estafeta lusa conquistou o 10.º ouro para Portugal na cidade italiana, onde a Missão nacional soma agora 24 medalhas.

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