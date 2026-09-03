Jogos do Mediterrâneo. Portugal encerra participação histórica com 32 medalhas

Este é o melhor desfecho alcançado pelas equipas lusas, ainda que esta seja apenas a sua terceira participação em vinte edições da competição.





Portugal só tinha estado presente em Oran2022, onde conquistou 25 medalhas, e em Tarragona2018 (24 medalhas).



Os 'ouros' de Portugal

No Atletismo, ouviu-se, por seis ocasiões, o hino nacional desde a primeira posição do pódio – na corrida de 400 metros, 1.500 metros, 5.000 metros, estafetas 4x100 metros, lançamento do peso e lançamento do disco.



Camila Rebelo regressa a Portugal com duas medalhas de ouro das provas de natação – 100 metros e 200 metros costas – tal como a companheira de modalidade, Francisca Martins, que venceu a prova de 400 metros livres em Taranto.



Os canoístas Bruno Brasileiro e Ana Brito levaram a melhor em K1 1000 metros e K1 500 metros respetivamente e no judo foi a vez de João Fernando subir ao lugar mais alto do pódio na categoria -81 quilogramas.



A seleção feminina de futebol sub-17, a par do padel, da prova de contrarrelógio no ciclismo e do karaté (+68 kg kumite) fecham as contas dos ouros alcançados em Taranto, Itália.





Medalhas de prata e bronze em Taranto2026

A canoagem e o atletismo valeram mais cinco medalhas, quatro de prata - K2 500 metros, C1 1.000 metros, corrida de 10.000 metros e lançamento do peso – e uma de bronze, no caso da corrida de velocidade de 100 metros.



Já nas provas de natação, Ana Pinho Rodrigues foi prata nos 50 metros bruços e Francisca Martins arrecadou mais três medalhas de bronze: 200 e 800 metros livres e 4x100 metros estilos mistos acompanhada por mais três atletas.



Tal como na patinagem de velocidade, o ciclismo somou mais uma medalha de prata e outra de bronze. Ficam por mencionar o terceiro lugar de Miguel Frazão e Filipe Frazão na esgrima e de Inês Oliveira no remo.



O primeiro-ministro Luís Montenegro felicitou esta quinta-feira os atletas portugueses pelos resultados em Taranto, dos quais se diz orgulhoso: “Demonstra a excelência dos nossos atletas, em múltiplas modalidades”.

Portugal conquistou, nos Jogos do Mediterrâneo, em Taranto, a sua melhor participação de sempre, com 32 medalhas conquistadas, 16 delas de ouro!



Um resultado que muito nos orgulha, e demonstra a excelência dos nossos atletas, em múltiplas modalidades.



Vamos continuar a apoiar… pic.twitter.com/FDHh7RmXlB — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) September 3, 2026



"Parabéns a todos pelo excelente desempenho, por elevarem a nossa bandeira e a nossa garra com tanta capacidade de superação e trabalho”, acrescentou.



Os Jogos do Mediterrâneo reuniram milhares de atletas de 27 países e três continentes da Bacia do Mediterrâneo.



A cerimónia de encerramento dos Jogos do Mediterrâneo 2026 realiza-se às 19h00 e pode ser acompanhada, em direto, na , acrescentou.Os Jogos do Mediterrâneo reuniram milhares de atletas de 27 países e três continentes da Bacia do Mediterrâneo.A cerimónia de encerramento dos Jogos do Mediterrâneo 2026 realiza-se às 19h00 e pode ser acompanhada, em direto, na RTP Play – na corrida de 400 metros, 1.500 metros, 5.000 metros, estafetas 4x100 metros, lançamento do peso e lançamento do disco.Camila Rebelo regressa a Portugal com duas medalhas de ouro das provas de natação – 100 metros e 200 metros costas – tal como a companheira de modalidade, Francisca Martins, que venceu a prova de 400 metros livres em Taranto.Os canoístas Bruno Brasileiro e Ana Brito levaram a melhor em K1 1000 metros e K1 500 metros respetivamente e no judo foi a vez de João Fernando subir ao lugar mais alto do pódio na categoria -81 quilogramas.