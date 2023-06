Jogos Europeus: Duplas masculinas de padel já nos quartos de final em Cracóvia

Os irmãos Deus, campeões nacionais, prosseguem a boa forma e hoje levaram de vencida a dupla suíça constituída por Valentin Wenger e Kilian Jordan, por 6-1 e 6-0.



"Entrámos determinados em reduzir os erros e entrar muito fortes. Foi um jogo em que fomos superiores do início ao fim e o resultado reflete isso. Na sexta-feira, jogamos com os segundos cabeças de série, que será um jogo bastante importante", diz à Lusa Miguel Deus.



Na próxima ronda, na sexta-feira, discutem o acesso às meias-finais, e à disputa por medalhas, com os espanhóis Daniel Santigosa e David Gala, segundos cabeças de série no torneio.



Afonso Fazendeiro e Miguel Oliveira, por seu lado, chegaram aos quartos de final ao superarem em 32 minutos os irlandeses Sean Neave e Sam McKibbin, por claros 6-0 e 6-1.



Antes, já tinham vencido os austríacos Dominik Bierent e Michal-Krzyzsto Brzuszkiewicz por 6-1 e 6-0 para chegar aos 'oitavos', que só hoje ficaram completos.



"Entrámos bem no primeiro jogo e as coisas correram sempre bem a nosso favor. Éramos favoritos, à tarde, e entrámos concentrados, sem perder intensidade. Na sexta-feira, temos mais uma batalha e vamos com tudo", afirmou Afonso Fazendeiro, em declarações à Lusa.



Em pares mistos, Miguel Deus e Catarina Vilela avançaram para os melhores oito em competição, ao vencerem por 2-1, recuperando de um 2-6 para vencer os dois seguintes por 6-3 e 6-4, frente aos neerlandeses Sten Richters e Janine Hemmes.



"Nunca tínhamos jogado juntos, houve um tempo de adaptação que nos custou um pouco, mas depois do primeiro set conseguimos alinhar umas coisas e ser mais consistentes", analisa Miguel Deus.



Já Nuno Deus e Kátia Rodrigues ficaram pelo caminho, perdendo perante os alemães Victoria Kurz e Matthias Wunner por duplo 6-4.



Os Jogos Europeus Cracóvia2023 decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.