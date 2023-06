Jogos Europeus. João Ribeiro e Messias Baptista nas finais de canoagem

Em despique extremamente equilibrado com os alemães Felix Felix e Martin Hiller, os lusos impuseram-se em 1.29,678, exatamente o mesmo tempo atribuído aos seus rivais.A regata das medalhas, para a qual apenas o primeiro de cada série se qualificou direto, vai ser disputada na quinta-feira às 13h34 (horas de Lisboa).Nas restantes regatas com lusos, havia três vagas de acesso imediato à final, contudo nenhum das embarcações foi bem-sucedida, pelo que têm de ir à meia-final única desta tarde, que garante, cada uma, mais três ingressos para a final.No seu primeiro desafio internacional em K4 500 metros,liderou a equipa, numa embarcação que não consegui acompanhar as primeiras, concluindo o seu desempenho em sétimo lugar.O quarteto terminou em 1.23,505 minutos, a mais de dois segundos do terceiro posto que valia a final, garantida pela Hungria, Itália e Ucrânia: disputam a meia-final decisiva às 14h46.acabaram na quinta posição, em 1.36,364, a cerca de meio segundo do êxito que premiou a Hungria, Dinamarca e Grã-Bretanha.Vão ter às 14h38 a derradeira oportunidade de irem à regata das medalhas.Nas canoas, as jovensforam quartas na C2 500 metros, cerca de dois segundos mais lentas do que o necessário, apurando-se a Hungria, Moldávia e Polónia.Na mesma C2 500,concluíram no sexto lugar, em 1.46,504, a mais de cinco segundos da Lituânia, que ficou atrás da Itália e da Espanha, respetivamente: a sua meia-final é às 15:00.Os Jogos Europeus da Polónia valem por campeonato da Europa na canoagem, mesmo sem contar, de forma inédita, devido à limitação do lago nos arredores de Cracóvia, com as provas de 1.000 e 5.000 metros, distâncias nas quais Fernando Pimenta já conquistou quatro medalhas, todas de prata, entre Baku2015 e Minsk2019.