Jogos Europeus. Marcos Freitas está nas "meias"

O madeirense de 35 anos, 60.º do ranking mundial, voltou a encontrar um rival mais bem posicionado num quadro difícil, o esloveno de 24 anos, que é 14.º do mundo, impondo-se pelos parciais de 11-9, 11-7, 11-9, 8-11, 11-13 e 11-4, em 55 minutos.



Na Hutnik Arena, o sérvio até começou na frente, mas ao 7-6 o português mudou o jogo, aguentando e fechando em 11-9.



Focado e confiante, o madeirense começou bem melhor o segundo parcial (5-1) e aguentou firme quando o rival se 'encostou', aos 7-6, terminando com 11-7.



Sempre muito consistente, Marcos Freitas ia deixando Darko sem reação ou capacidade de impor o seu jogo, assumindo os ritmos e raramente perdendo as lideranças quando as atingia, gerindo, ao terceiro encontro, vantagem de 8-5 para fechar em 11-8 e assim fazendo um surpreendente 3-0.



O quarto jogo mostrou um esloveno mais fiável, exibindo-se mais ao nível habitual, e que a partir dos 7-7 conseguiu virar a seu favor para concluir em 11-8.



No quinto parcial, Marcos Freitas recuperou de um 4-8 para 10-10, mas os seus ataques falharam nos momentos decisivos e cedeu por 11-13, reduzindo a sua liderança na partida para 3-2.



A aproximação do rival não fez tremer Marcos Freitas que no sexto encontro ganhou rápida vantagem confortável (7-1) até sentenciar o encontro, com um expressivo 11-4.



Na meia-final, o português vai encontrar o vencedor do desafio entre o alemão Dang Qiu, nono do mundo e primeiro cabeça de série, e o francês Alexis Lebrun, 18.º.



Em Jogos Europeus, Marcos Freitas tem duas medalhas coletivas, o ouro por equipas em Baku2015 e o bronze em Minsk2019, numa modalidade que deu a Portugal o primeiro lugar individual a Fu Yu na Bielorrússia.



Ainda hoje, a atleta de 44 anos, 29.ª do ranking mundial, vai defrontar a monegasca Xiaoxin Yang, 18.ª.