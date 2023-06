Jogos Europeus. Portugal estreia-se com o andebol de praia

A seleção masculina estreia a missão portuguesa em Cracóvia2023, mas a 85 quilómetros da cidade que dá nome ao evento, decorrendo em Tarnów as competições de praia e o badminton.Os lusos estreiam-se ante a Hungria pelas 10h00 de Lisboa, mais uma hora na Polónia, um arranque difícil para a fase de grupos, dado que os húngaros são os vigentes campeões da Europa.Na "poule", ainda terão de se bater com a Croácia, também hoje, pelas 17h00 de Lisboa, e com a Alemanha.O campeão europeu também se cruza com Portugal no feminino, uma vez que a Alemanha caiu em sorte às portuguesas, num jogo marcado para hoje, pelas 20h00 de Lisboa.Antes, a seleção capitaneada por Catarina Oliveira bate-se com os Países Baixos, pelas 13h00 de Lisboa, numa "poule" que integra ainda a Grécia.Os Jogos Europeus Cracóvia2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes.