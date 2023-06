Jogos Europeus: Rui Bragança eliminado no último segundo no taekwondo

No seu primeiro combate, frente ao jovem francês Cyrian Ravet, que tinha vencido o primeiro round, por 4-2, o médico luso vencia 10-5 a cinco segundos do fim, sendo que, a 0,65 segundos, ainda liderava por 10-7.



Com tão pouco tempo e vantagem confortável, o combate foi retomado, mas Bragança permitiu, em menos de um segundo, um pontapé nas costas e um soco à frente, em simultâneo, o que possibilitou ao gaulês empatar 10-10 e celebrar, perante a incredulidade do olímpico e da estupefação do treinador Joaquim Peixoto.



Rui Bragança, medalha de ouro nos Jogos Europeus de Baku2015 -- o taekwondo não esteve presente em Minsk2019 -, ainda poderia lutar pelo bronze, pois poderia ser repescado caso o seu adversário atingisse a final, algo que não aconteceu, pois apenas alcançou a meia-final.



Além do ouro de Rui Bragança, a maior referência da história do taekwondo português, a modalidade tem ainda o bronze de Júlio Ferreira (-80 kg), que também vai competir na Polónia.



Aos 31 anos, o vimaranense, nono classificado no Rio2016 e 11.º em Tóquio2020, vive um afastamento invulgar dos grandes palcos, devido ao 'imbróglio' federativo da modalidade, sendo que, na Polónia, teve somente a segunda competição internacional do último ano.



Os Jogos Europeus Cracóvia2023 decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.