Jogos Europeus: Seleção de futebol de praia goleia e joga "meias" com a Suíça

Em Tarnow, o campeão em título -- Portugal foi ouro em Minsk2019, depois do bronze em Baku2015 -- precisava apenas de um empate, mas realizou mais uma exibição consistente e agora vai discutir o acesso à final na sexta-feira frente à Suíça: Espanha e Itália disputam a outra vaga.



Daniel Baran inaugurou o marcador com uma 'bomba' no pontapé de saída, contudo, Bê Martins, com remate à meia-volta, empatou aos quatro minutos, antes de o seu irmão Leo Martins consumar a reviravolta, após passe atrasado de Jordan.



No minuto seguinte, aos 10, os polacos, com espaço, igualaram por Jakub Jesionowski, porém, Rodrigo Pinhal, com espaço na direita, recuperou segundos depois a vantagem 3-2 com que se fechou o primeiro período.



Foi de penálti que Leo Martins fez o 4-2, aos 13, e do meio da rua que Miguel Pintado, aos 15, ampliou para 5-2, traduzindo o melhor futebol da formação das 'quinas', mesmo sem ter no banco o técnico Mário Narciso, expulso na véspera.



Sem perder o controlo, Portugal foi rodando o banco para gerir o esforço, marcando ainda assim por Miguel Pintado, a um minuto do fim, e consumando assim o seu terceiro êxito na prova, depois da Espanha (7-5) e Azerbaijão (5-2).



Antes deste desafio, a seleção feminina impôs-se à Polónia, por 2-1, com golo no último segundo, ganhando também o Grupo A, indo encontrar a Ucrânia na meia-final.



Portugal soma 13 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes.



A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.