Jogos Mundiais. Catarina Dias apurada para a final dos -70 kg de kickboxing

Catarina Dias, cujo combate decisivo está agendado para quinta-feira, superou hoje nas meias-finais a indonésia Hergie Bacyadan, vencendo por 2-1.



Esta presença na final de Catarina Dias constitui já o melhor resultado do kickboxing português em Chengdu, depois dos quintos lugares de Sofia Oliveira (-60 kg) e de Iúri Fernandes (+91 kg), registados na terça-feira.



Portugal esteve hoje ainda representado na patinagem de velocidade, competição na qual António Freitas acabou eliminado na primeira ronda da prova sprint 100 metros em estrada, ao ser terceiro na terceira série, o que lhe conferiu o 15.º tempo, quando passavam os nove melhores às meias-finais.



Na final da eliminação 15.000 metros em estrada, Miguel Bravo concluiu a prova no 12.º lugar.



Após sete dias, Portugal conta dois ouros, de Diana Gago (minitrampolim duplo) e de Gabriel Albuquerque e Lucas Santos (trampolim sincronizado), três pratas, de Lara Fernandes e Guilherme Henriques (ginástica acrobática), Pedro Ramalho (ju-jitsu) e seleção de andebol de praia e quatro bronzes, dois do canoísta José Ramalho, um da dupla Beatriz Carneiro e Inês Faria (ginástica acrobática) e outro de Miguel Lopes e Gonçalo Parreira (ginástica acrobática).



A 12.ª edição dos Jogos Mundiais decorre entre a passada quinta-feira e domingo, em Chengdu, na China, e envolve disciplinas e modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).

