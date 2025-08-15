Jogos Mundiais. Miguel Bravo oitavo na patinagem de velocidade
O português Miguel Bravo terminou hoje no oitavo lugar a final da prova de eliminação dos 10.000 metros em patinagem de velocidade, enquanto António Freitas ficou pela qualificação no sprint, nos Jogos Mundiais.
Em Chengdu, na China, Bravo este em pista 9.000 metros e foi o sexto patinador a ser eliminado, num prova com 14 competidores. A medalha de ouro foi para o colombiano Juan Pinilla, a de prata para o suíço Livio Wenger e a de bronze para francês Martin Ferrie.
Num dia participação portuguesa apenas na patinagem de velocidade, António Freitas fez o tempo de 1.25,054 minutos no sprint 1.000 metros e ficou pelos 25.º posto. Apenas os 16 primeiros avançaram para as meias-finais.
No sábado, Vanessa Marina será a única atleta portuguesa em prova na competição de breaking.
Após nove dias, Portugal conta com 10 medalhas, um recorde e o dobro das alcançadas em Cali2013 e em Birmingham2022, nos quais detinha os melhores resultados de sempre em Jogos Mundiais.
A participação leva três ouros, de Catarina Dias (kickboxing), Diana Gago (minitrampolim duplo) e de Gabriel Albuquerque e Lucas Santos (trampolim sincronizado), três pratas, de Lara Fernandes e Guilherme Henriques (ginástica acrobática), Pedro Ramalho (ju-jitsu) e seleção de andebol de praia e quatro bronzes, dois do canoísta José Ramalho, um da dupla Beatriz Carneiro e Inês Faria (ginástica acrobática) e outro de Miguel Lopes e Gonçalo Parreira (ginástica acrobática).
A 12.ª edição dos Jogos Mundiais decorre entre a passada quinta-feira e domingo, em Chengdu, na China, e envolve disciplinas e modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).
