Jogos Mundiais. Miguel Bravo oitavo na patinagem de velocidade

Em Chengdu, na China, Bravo este em pista 9.000 metros e foi o sexto patinador a ser eliminado, num prova com 14 competidores. A medalha de ouro foi para o colombiano Juan Pinilla, a de prata para o suíço Livio Wenger e a de bronze para francês Martin Ferrie.



Num dia participação portuguesa apenas na patinagem de velocidade, António Freitas fez o tempo de 1.25,054 minutos no sprint 1.000 metros e ficou pelos 25.º posto. Apenas os 16 primeiros avançaram para as meias-finais.



No sábado, Vanessa Marina será a única atleta portuguesa em prova na competição de breaking.



Após nove dias, Portugal conta com 10 medalhas, um recorde e o dobro das alcançadas em Cali2013 e em Birmingham2022, nos quais detinha os melhores resultados de sempre em Jogos Mundiais.



A participação leva três ouros, de Catarina Dias (kickboxing), Diana Gago (minitrampolim duplo) e de Gabriel Albuquerque e Lucas Santos (trampolim sincronizado), três pratas, de Lara Fernandes e Guilherme Henriques (ginástica acrobática), Pedro Ramalho (ju-jitsu) e seleção de andebol de praia e quatro bronzes, dois do canoísta José Ramalho, um da dupla Beatriz Carneiro e Inês Faria (ginástica acrobática) e outro de Miguel Lopes e Gonçalo Parreira (ginástica acrobática).



A 12.ª edição dos Jogos Mundiais decorre entre a passada quinta-feira e domingo, em Chengdu, na China, e envolve disciplinas e modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).

