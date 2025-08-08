Em direto
Jogos Mundiais. Portugal conquista três medalhas

por RTP
Reuters

Portugal conquistou esta sexta-feira três medalhas nos Jogos Mundiais Chengdu 2025, em saltos em trampolim sincronizado e ginástica acrobática.

Gabriel Albuquerque e Lucas Santos conseguiram a medalha de ouro na competição de trampolim sincronizado, em ginástica de trampolins. Os dois atletas somaram 31.790 pontos e terminaram no lugar mais alto do pódio.

Lara Fernandes e Guilherme Henriques conseguiram o segundo lugar na prova de ginástica em trampolins. O par alcançou os 28.540 pontos, tendo ficado atrás da Ucrânia que conquistou o ouro.

Já na ginástica acrobática, Beatriz Carneiro e Inês alcançaram a medalha de bronze, atrás da Bélgica e Ucrânia.
