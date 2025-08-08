Jogos Mundiais. Portugal conquista três medalhas

Gabriel Albuquerque e Lucas Santos conseguiram a medalha de ouro na competição de trampolim sincronizado, em ginástica de trampolins. Os dois atletas somaram 31.790 pontos e terminaram no lugar mais alto do pódio.

OURO!!

A #EquipaPortugal conquista a primeira medalha na primeira final em que participa



Gabriel Albuquerque e Lucas Santos são Campeões dos Jogos Mundiais Chengdu 2025, na prova de Trampolim Sincronizado 👏#COPortugal #TWG2025 #WeAreTheWorldGames pic.twitter.com/M3NjyZEYGL — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) August 8, 2025



Lara Fernandes e Guilherme Henriques conseguiram o segundo lugar na prova de ginástica em trampolins. O par alcançou os 28.540 pontos, tendo ficado atrás da Ucrânia que conquistou o ouro.





Já na ginástica acrobática, Beatriz Carneiro e Inês alcançaram a medalha de bronze, atrás da Bélgica e Ucrânia.