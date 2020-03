Jogos Olímpicos já têm nova data

O anúncio foi feito por Yoshiro Mori, pouco depois de uma conversa telefónica com o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.







“As novas datas proporcionam às autoridades sanitárias e aos organizadores mais tempo para lidar com as alterações e problemas provocados pela pandemia de covid-19”, sustentou o COI, assinalando que as novas datas tentam minimizar os efeitos negativos que o adiamento “poderia causar no calendário desportivo internacional”.







Recorde-se que os Jogos Olímpicos foram adiados devido à pandemia do novo coronavírus.







Constantino saúda rapidez e critério na escolha de novas datas



O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) saudou a rapidez na escolha de novas datas para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados em praticamente um ano.



“O que me apraz dizer nesta altura é saudar a rapidez com que este anúncio foi feito. O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) [Tomas Bach] tinha solicitado três semanas para poder definir uma nova data e passados poucos dias essa nova data é anunciada”, afirmou José Manuel Constantino.