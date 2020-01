Jogos Olímpicos. Luciana Diniz garante vaga para Portugal nos obstáculos

Luciana Diniz foi segunda classificada no grupo B de qualificação olímpica, assegurando a vaga para o país, ainda não sendo certo que será a luso-brasileira a ocupá-la.

No Rio2016, com a égua Fit For Fun 13, Luciana Diniz terminou o concurso de obstáculos na nona posição.

Em equestre, Portugal já tinha assegurado a participação da equipa de ensino, através de Duarte Nogueira, Rodrigo Torres, João Torrão e Maria Caetano (apenas três poderão estar em Tóquio).