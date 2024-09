Jogos Paralímpicos. Cristina Gonçalves é campeã de boccia BC2

Conseguiu na Arena Paris Sul a sua quarta medalha paralímpica, a primeira em competições individuais.Em equipas BC1/BC2, Cristina Gonçalves, de 46 anos, foi bronze no Rio2016, prata em Pequim2008 e ouro em Atenas2004.O ouro de Cristina Gonçalves é a terceira medalha conseguida hoje por Portugal nos Jogos Paralímpicos Paris2024, depois de Miguel Monteiro ter conseguido também o ouro no lançamento do peso F40 (baixa estatura) e do nadador Diogo Cancela ter sido bronze nos 200 metros estilos SM8.