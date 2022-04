Jogos Santa Casa atribuem bolsas olímpicas

Os JSC pretendem, com o programa Impulso, prosseguir "uma estratégia de apoio ao desporto nacional, a qual pretende ser não só uma ferramenta de promoção do talento nacional desportivo, como também de integração e de coesão", de acordo com informação enviada à Lusa.Dos 145,5 mil euros, o COP ficará responsável por atribuir 36 bolsas no valor de 106,5 mil euros, enquanto as restantes 14, no valor de 39 mil euros, serão canalizadas através do CPP.Realce ainda para a primeira vez que vai ser atribuída uma bolsa a um atleta estudante de doutoramento, sendo destacado que a maioria dos bolseiros deste programa de educação está inscrita em licenciaturas e mestrados.De acordo com os JSC, nas suas nove edições, o programa Impulso atribuiu 375 bolsas, no valor total de mais de um milhão de euros, abrangendo 204 atletas de 22 modalidades.