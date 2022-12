Jogos Tóquio2020 custaram mais 20% do que o revelado

De acordo com o documento, os Jogos custaram 1,699 mil milhões de ienes (cerca de 12,1 mil milhões de euros), valor superior em 20% aos 1,424 mil milhões de ienes (10,3 mil milhões de euros), anunciados em pelos organizadores em junho passado.Segundo o tribunal de contas, os organizadores omitiram vários tipos de despesas, nomeadamente algumas relacionadas com medidas antidoping e com o novo estádio olímpico.No relatório, o tribunal insta o governo a, no futuro, “divulgar em tempo útil os custos totais dos eventos em que estejam diretamente envolvidos”.Em 2013, o orçamento apresentado pela candidatura de Tóquio rondava os 734 mil milhões de ienes (5,22 mil milhões de euros), mas os custos dispararam, sobretudo devido ao adiamento da competição de 2020 para 2021, face à situação pandémica.O porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno, garantiu que o executivo vai analisar o relatório e responder “de forma apropriada”.