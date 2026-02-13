Johannes Klaebo conquista oitavo título olímpico





José Cabeça 99.º









Na sua segunda participação em Jogos Olímpicos, após a presença em Pequim2022, Cabeça despede-se da edição de 2026 sem conseguir o objetivo a que se propôs, de “alcançar o melhor resultado de Portugal no esqui de fundo por larga margem”, descrito no guia do Comité Olímpico de Portugal.



Depois de ter sido 88.º classificado há quatro anos, na prova de 15 km clássicos, o atleta português, de 29 anos, terminou a qualificação de sprint clássico de esqui de fundo no 91.º lugar, na terça-feira, e hoje ficou um pouco mais abaixo, na final dos 10 km estilo livre.



Além de José Cabeça, Portugal está representado em Milão-Cortina2026 pelos irmãos Emeric Guerillot e Vanina Guerillot.



(Com Lusa) Na prova conquistada por Klaebo, o português josé Cabeça terminou no 99.º lugar, ao completar a distância em 27.00,8 minutos, mais 6.24,6 do que o vencedor.Na sua segunda participação em Jogos Olímpicos, após a presença em Pequim2022, Cabeça despede-se da edição de 2026 sem conseguir o objetivo a que se propôs, de “alcançar o melhor resultado de Portugal no esqui de fundo por larga margem”, descrito no guia do Comité Olímpico de Portugal.Depois de ter sido 88.º classificado há quatro anos, na prova de 15 km clássicos, o atleta português, de 29 anos, terminou a qualificação de sprint clássico de esqui de fundo no 91.º lugar, na terça-feira, e hoje ficou um pouco mais abaixo, na final dos 10 km estilo livre.Além de José Cabeça, Portugal está representado em Milão-Cortina2026 pelos irmãos Emeric Guerillot e Vanina Guerillot.

O norueguês igualou o número de ouros olímpicos dos seus compatriotas Marit Bjorgen e Bjorn Daehlie, de esqui de fundo, e do biatleta Ole Einar Bjorndalen, mas pode bater ainda nesta edição o recorde de títulos.Klaebo tem prevista a participação em mais três provas, duas das quais por equipas.Nos 10 quilómetros estilo livre de hoje, competição em que o português José Cabeça foi 99.º (27.08,03 minutos), Johannes Klaebo garantiu a vitória com a marca de 20.36,2, à frente do francês Mathis Desloges (20.41,1) e do também norueguês Einar Hedegart (20.50,2).Já em Milão-Cortina, Klaebo tinha sido ouro em skyatlo e no sprint, enquanto os restantes ouros olímpicos foram conquistados em sprint e sprint por equipas nos Jogos de 2022 e em sprint, estafeta e sprint por equipas em 2018.O múltiplo campeão olímpico sonha repetir a proeza do Mundial2025, competição na qual conquistou o título nas seis provas em que participou.Para Klaebo os objetivos estão apontados à estafeta de 4x7,5 quilómetros (no domingo), ao sprint por equipas (terça-feira), e aos 50 quilómetros de esqui de fundo (21 de fevereiro).