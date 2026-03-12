Jonas Vingegaard ficou mais perto de vencer o Paris-Nice após quinta etapa

Vingegaard, que venceu a tirada em 04:29.01 horas, praticamente sentenciou o triunfo final, já que deixou os restantes candidatos a mais de dois minutos e já lidera com 03.22 de vantagem para Daniel Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), o colombiano que é segundo da geral.



O francês Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) foi segundo na etapa, a 02.02 minutos, com o colombiano Harold Tejada (XDS Astana) a ser terceiro, a 02.20.



Martínez chegou num grupo a 02.20 minutos, no qual também estavam o alemão Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) e o francês Kévin Vauquelin (INEOS), respetivamente terceiro (a 05.50) e quarto (a 06.09) da geral.



Depois do caos da véspera, os 206,3 quilómetros entre Cormoranche-sur-Saône e Colombier-le-Vieux foram consideravelmente tranquilos, embora também tenham registado baixas de ‘peso’, como a de David Gaudu (Groupama-FDJ), então quinto da geral, ou Pavel Sivakov (UAE Emirates).



Estavam decorridos 72 quilómetros quando Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Joshua Tarling (INEOS), Rémi Cavagna (Groupama-FDJ), Jefferson Cepeda (Movistar) e Nicolas Prodhomme (Decathlon) fugiram ao pelotão, sendo posteriormente alcançados por Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Iván Romeo e Lorenzo Milesi (Movistar).



A harmonia entre os oito acabou à medida que a meta se ia aproximando, com Cepeda a isolar-se rumo à contagem de Côte de Sécheras, sendo apanhado a 21 quilómetros do final, antes de Paret-Peintre saltar para a frente da corrida.



Com Daniel Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), o então segundo classificado da geral, em dificuldades, Vingegaard atacou na ascensão a Côte de Saint-Jean-de-Muzols, a mais de 20 quilómetros para a meta, ultrapassou o francês da Soudal Quick-Step e não mais foi alcançado.



O dinamarquês rapidamente ganhou um minuto de vantagem, ampliando a solo a distância para os perseguidores, que, salvo azar do duas vezes campeão do Tour, dificilmente conseguirão anular a diferença para o camisola amarela.



O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi 51.º, ocupando o mesmo lugar na geral, a 43.24 minutos de Vingegaard.



Na sexta-feira, a sexta etapa liga Barbentane e Apt em 179,3 quilómetros acidentados, que incluem quatro contagens de montanha, incluindo duas de segunda categoria, a última a menos de cinco quilómetros da meta.



