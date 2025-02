Jonas Vingegaard vence Volta ao Algarve, João Almeida termina em segundo

Vingegaard, que venceu duas vezes a Volta a França (2022 e 2023), foi hoje o mais rápido no contrarrelógio de 19,6 quilómetros que começou em Salir e terminou no alto do Malhão, completando o percurso em 28,25 minutos, superando o belga Wout van Aert, seu colega de equipa, por 11 segundos, e o italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), por 15.

Na classificação geral, o dinamarquês, de 28 anos, terminou em primeiro, com menos 15 segundos que o português João Almeida, que terminou o contrarrelógio em sexto, e 24 sobre o belga Laurens de Plus (INEOS).





Volta ao Algarve. Vencedores no alto do Malhão

Lista dos vencedores de etapas da Volta ao Algarve em bicicleta com meta instalada no alto do Malhão (Loulé), após a quinta e última etapa da 51.ª edição, disputada hoje:



- As 21 chegadas ao alto do Malhão:



2025: Jonas Vingegaard, Din, (Visma-Lease a Bike)*



2024: Daniel Martínez, Col (BORA-hansgrohe)



2023: Thomas Pidcock, GB (INEOS).



2022: Sergio Higuita, Col (BORA-hansgrohe).



2021: Élie Gesbert, Fra (Arkéa-Samsic).



2020: Miguel Ángel López, Col (Astana).



2019: Zdenek Stybar, Che (Deceuninck-QuickStep).



2018: Michal Kwiatkowski, Pol (Sky).



2017: Vicente García de Mateos, Esp (Louletano-Hospital de Loulé) **



2016: Alberto Contador, Esp (Tinkoff).



2015: Richie Porte, Aus (Sky).



2014: Alberto Contador, Esp (Tinkoff-Saxo).



2013: Sergio Henao, Col (Sky).



2012: Richie Porte, Aus (Sky).



2011: Stephen Cummings, GB (Sky).



2010: Alberto Contador, Esp (Astana).



2009: António Cólom, Esp (Katusha).



2006: João Cabreira, Por (Maia Milaneza).



2005: Hugo Sabido, Por (Paredes Rota dos Móveis).



2004: Floyd Landis, EUA (US Postal).



2003: Pedro Cardoso, Por (Milaneza-MSS).



* A etapa foi disputada em formato de contrarrelógio individual.

** O vencedor Amaro Antunes (W52-FC Porto) foi desclassificado por doping.





Classificações finais



Classificações finais da 51.ª Volta ao Algarve em bicicleta, após a quinta e última etapa, um contrarrelógio de 19,6 quilómetros entre Salir e o alto do Malhão (Loulé):



- Classificação da quinta etapa:



1. Jonas Vingegaard, Din (Visma-Lease a Bike), 28.25 minutos.



(média: 41,384 km/h).



2. Wout van Aert, Bel (Visma-Lease a Bike), a 11 segundos.



3. Antonio Tiberi, Ita (Bahrain Victorious), a 15.



4. Romain Grégoire, Fra (Groupama-FDJ), a 30.



5. Maximilian Schachmann, Ale (Soudal Quick-Step), a 31.



6. João Almeida, Por (UAE Emirates), m.t.



7. Neilson Powless, EUA (EF Education-EasyPost), a 37.



8. Laurens de Plus, Hol (INEOS), m.t.



9. Ilan Van Wilder, Bel (Soudal Quick-Step), a 39.



10. Jakob Söderqvist, Sue (Lidl-Trek), m.t.



- Classificação geral final:



1. Jonas Vingegaard, Din (Visma-Lease a Bike), 13:19.30 horas.



2. João Almeida, Por (UAE Emirates), a 15 segundos.



3. Laurens de Plus, Hol (INEOS), a 24.



4. Romain Grégoire, Fra (Groupama-FDJ), a 36.



5. Maximilian Schachmann, Ale (Soudal Quick-Step), a 40.



6. Neilson Powless, EUA (EF Education-EasyPost), a 43.



7. Ilan Van Wilder, Bel (Soudal Quick-Step), a 48.



8. Primoz Roglic, Slo (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 53.



9. Tao Geoghegan Hart, GB (Lidl-Trek), a 54.



10. Jan Christen, Sui (UAE Emirates), a 57.



- Classificação por pontos:



1. Jordi Meeus, Ale (Red Bull-BORA-hansgrohe), 45 pontos.



2. Milan Fretin, Bel (Cofidis), 35.



3. Wout van Aert, Bel (Visma-Lease a Bike), 24.



- Classificação da montanha:



1. Nicolás Tivani, Arg (Aviludo-Louletano-Loulé), 28 pontos.



2. Johan Jacobs, Sui (Groupama-FDJ), 13.



3. Jan Christen, Sui (UAE Emirates), 12.



- Classificação da juventude:



1. Romain Grégoire, Fra (Groupama-FDJ),



2. Jan Christen, Sui (UAE Emirates).



3. António Morgado, Por (UAE Emirates).



- Classificação por equipas:



1. UAE Emirates, EAU, 40:01.06 horas.



2. Lidl-Trek, EUA, a 02.03 minutos.



3. Tudor, Sui, a 05.22.