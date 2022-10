Jonas Vingegaard volta a vencer e assume liderança da Volta à Croácia

O campeão da Volta a França deste ano, de regresso à competição após dois meses parado, desde a consagração no Tour, cumpriu os 154 quilómetros entre Opatija e Labin em 3:46.04 horas.



O dinamarquês voltou a impor-se, em cima da meta, ao jovem britânico Oscar Onley (DSM), de 19 anos, que foi segundo e tem estado em destaque na corrida, com o esloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) em terceiro, a dois segundos.



Na geral, Vingegaard tem oito segundos de vantagem sobre os companheiros de pódio da tirada, com Onley na mesma no segundo lugar e Mohoric em terceiro.



No domingo, a sexta e última etapa liga Sveta Nedelja a Zagreb, na distância de 158 quilómetros.