Jonathan Milan vence ao sprint e é o primeiro líder da Volta à Polónia

O campeão italiano foi claramente o mais forte nos metros finais da longuíssima ligação de 234,2 quilómetros, entre Gdynia e Koszalin, triunfando em 5:04.11 horas, com o mesmo tempo do francês Paul Magnier (Soudal QuickStep) e do britânico Noah Hobbs (EF Education-EasyPost), segundo e terceiro, respetivamente.



Na geral, graças às bonificações, Milan, que conseguiu a nona vitória da temporada, tem dois segundos de avanço sobre o polaco Kamil Malecki (Pinarello Q36.5), que, integrante da fuga do dia, somou oito segundos nos sprints intermédios, e quatro sobre Magnier.



No regresso à competição, depois da desistência no Tour Auvergne - Rhône-Alpes, antigo Critério do Dauphiné, em meados de junho, João Almeida chegou integrado no pelotão, na 110.ª posição, estando no 111.º lugar, a 10 segundos de Milan.



A Volta à Polónia é a última corrida de preparação do português para a Volta a Espanha, que se disputa de 22 de agosto a 13 de setembro.



Na terça-feira, os ciclistas vão percorrer 150,1 quilómetros praticamente planos, entre Miedzyzdroje e Szczecin.



