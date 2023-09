Jorge Braz chama 16 jogadores para jogos com Arménia no acesso ao Mundial2024

O primeiro encontro vai ser disputado em Erevan, no Karen Demirtchian Sport Complex, em 06 de outubro, enquanto o reencontro está agendado para a Póvoa de Varzim, em 11 de outubro, sendo que as duas seleções nunca se enfrentaram.



Portugal lidera o Grupo E da Ronda de Elite, com seis pontos, mais três do que Finlândia e Geórgia, enquanto a Arménia segue com zero pontos. Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, que será disputada no Uzbequistão, e os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um play-off, de onde vão sair os últimos dois qualificados europeus.







Lista de convocados:



- Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia, Esp), Cristiano Marques (Anderlecht, Bel) e André Correia (Leões Porto Salvo).



- Fixos: João Matos (Sporting), André Coelho (FC Barcelona, Esp) e Tomás Paçó (Sporting).



- Fixo/Ala: Afonso (Benfica).



- Universal: Erick (FC Barcelona, Esp).



- Alas: Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Tiago Brito (Sporting de Braga), Bruno Coelho (Benfica), Carlos Monteiro (Benfica) e Kutchy (Benfica).



- Pivôs: Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).