Jorge Fonseca fora dos Europeus de judo

“O Jorge sofreu uma fratura exposta no dedo mindinho de um pé e vai ser operado”, disse hoje à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), Sérgio Pina.



A lesão do judoca do Sporting, que regressa hoje a Lisboa, aconteceu no estágio dos últimos dias em Tbilissi, evento programado após o Grand Slam que decorreu na capital georgiana, entre 20 e 22 de março.



A ausência de Jorge Fonseca nos Europeus segue-se às de Taís Pina (-70 kg), com uma lesão no dedo médio da mão esquerda e que também obriga a cirurgia, de Catarina Costa (-48 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg), a recuperarem de lesões.



É mais um contratempo para a seleção nacional de judo, que, assim, fica privada nos Europeus de quatro judocas olímpicos, três dos quais com medalhas na prova continental e dois deles medalhados olímpicos e mundiais.



Jorge Fonseca é bicampeão mundial (2019 e 2021), bronze olímpico (2021) e bronze europeu (2020), Catarina Costa foi três vezes vice-campeã europeia (2022, 2023 e 2025) e tem ainda um bronze europeu (2024).



Já Patrícia Sampaio, o nome mais forte da atual seleção lusa, foi medalha de bronze olímpica em Paris2024, é campeã europeia em título (2025), competição na qual tem também um bronze (2023), além de um bronze no Mundial do último ano.



A judoca de Tomar enfrenta longa paragem, depois de em fevereiro, igualmente no estágio que se seguiu ao Grand Slam de Paris, ter sofrido uma lesão ligamentar num joelho, enquanto Catarina Costa tem estado de fora após cirurgia a um cotovelo.



As muitas baixas ‘reduzem’ a comitiva portuguesa nos próximos Europeus a oito judocas, com os olímpicos João Fernando (-81 kg), Bárbara Timo (-70 kg) e Rochele Nunes (+78 kg) a serem os mais experientes entre os inscritos.



A seleção conta ainda com Bernardo Tralhão (-60 kg), Miguel Gago (-66 kg), Otari Kvantidze (-73 kg), Diogo Brites (+100 kg) e Maria Siderot (-52 kg).

