Jorge Loureiro sobe ao pódio no Open de Espanha e aponta ao Mundial de Voo Acrobático

O aeródromo do La Caminera Club de Campo recebeu mais uma edição do Campeonato de Espanha de Voo Acrobático (CEVA), que contou com 30 pilotos de nove nacionalidades e um total de 81 voos oficiais.





A competição ficou marcada pelo elevado nível técnico e pelo equilíbrio entre os participantes, com os títulos das categorias principais, Ilimitado e Freestyle, a serem conquistados pelo espanhol Cástor Fantoba. O piloto destacou a exigência da prova, afirmando que “cada ponto conta” num campeonato tão competitivo e que a presença de pilotos internacionais “obriga a continuar a treinar, a melhorar e a aprender em cada competição”.







A participação portuguesa voltou a merecer destaque. Jorge Loureiro, membro da Seleção Nacional Portuguesa de Voo Acrobático, conquistou a medalha de bronze na categoria Freestyle do Open de Espanha, reforçando o seu percurso internacional após ter sido campeão da categoria Avançada em 2024 e medalhado em 2025. Foto: Juan Valera e Jaime Ollero/DR



O piloto reconheceu que alguns erros condicionaram a classificação final, mas mostrou-se satisfeito com o desempenho: “No Freestyle consegui apresentar um nível mais consistente e termino esta competição com boas sensações”. Loureiro considera ainda que a prova foi uma preparação importante para o Campeonato do Mundo de agosto, onde terá “a honra de representar Portugal”.

O crescimento da presença portuguesa na modalidade foi outro dos aspetos sublinhados por Jorge Loureiro. O piloto manifestou satisfação por ver “cada vez mais pilotos portugueses interessados em competir e a apostar na acrobacia aérea”, esperando que Portugal continue a reforçar a sua representação nas competições internacionais.

Também Vanessa Vieira teve uma participação de relevo, ao sagrar-se subcampeã do Open na categoria Elementar. Na sua estreia numa competição deste nível, afirmou estar “muito contente” pela experiência e pela oportunidade de aprender com pilotos de elevado nível.

