José Borges conquista sexto título português de enduro BTT consecutivo

Depois de a pandemia de covid-19 ter cancelado a edição de 2020, Borges juntou nova vitória no Nacional de enduro aos títulos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, à frente de Francisco Pardal (goRide), segundo, e João Rodrigues (Maiatos), terceiro.



No feminino, a mais forte foi Sara Ferreira (Maiatos), ao bater duas ciclistas da Axpo/FirstBike/Vila do Conde: Ana Leite, segunda, e Leandra Gomes, terceira.