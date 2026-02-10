José Cabeça falha apuramento na prova de sprint clássico

Portugal fez a sua estreia oficial nos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-Cortina, esta terça-feira. Ao sétimo dia de competição, José Cabeça terminou a prova na 91.ª posição de 95 atletas, falhando o acesso aos quartos de final.

Depois de uma primeira participação em Pequim2022, José Cabeça concluiu os 1500 metros em 4:02.77 minutos, ficando muito afastado dos 30 primeiros, que se qualificaram diretamente.No rescaldo do primeiro resultado português nesta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, José Cabeça mostrou-se satisfeito com o seu desempenho, mesmo não sendo “um sprinter”., começou por dizer, em declarações ao Comité Olímpico de Portugal (COP).O atleta reforçou a necessidade de melhorar alguns detalhes, mas admite que recuperar o lugar de partida (93.º) foiO norueguês Johannes Høsflot Klæbo, atual campeão olímpico, foi o mais rápido (3:07.37 minutos) e primeiro a classificar-se, mantendo-se em luta para se tornar o atleta mais titulado da história dos Jogos Olímpicos de Inverno. As contas do apuramento para os ‘quartos’ ficaram fechadas com a marca do sueco Johan Häggström (30.º classificado)., mas nos 15 quilómetros, em Pequim. O atleta regressa à competição na próxima sexta-feira, para os 10 quilómetros de estilo livre e espera “fazer algo superior” nesta edição dos Jogos.