José Cabeça segundo nos 5 km de esqui de fundo na Macedónia do Norte

O atleta natural de Évora, de 27 anos, cumpriu a prova, integrada nas competições da Federação Internacional (FIS) de esqui de fundo, versão rollerski, em 16.53 minutos, a 23,3 segundos do vencedor, o macedónio Stavre Jada.

"Foi muito bom o resultado, a minha prestação foi bastante boa, fiquei bastante contente. Agora, é continuar a trabalhar, a partir de novembro vou iniciar a minha preparação para a época de inverno com o objetivo de chegar ao meu primeiro pódio internacional no esqui", disse José Cabeça no final da prova.

Na quarta-feira, José Cabeça já tinha conseguido um resultado de relevo, ao finalizar a prova de 7,5 quilómetros livres (28.52 minutos) na quarta posição, a menos de três segundos do pódio.

As duas provas fazem parte do calendário oficial da FIS e são pontuáveis para o ranking da Federação Internacional.

José Cabeça -- que vive em Oslo, Noruega, e é treinado por Ragnar Bragvin Andresen, um antigo atleta de esqui de fundo e ex-campeão do mundo de rollerski -- é o melhor representante português naquela disciplina da história dos Jogos Olímpicos de Inverno, tendo conseguido o 88.º lugar em Pequim 2022 na variante de esqui de fundo.