Atletismo
José Carlos Pinto bate recorde de Portugal dos 10 quilómetros em estrada
José Carlos Pinto bateu o recorde de Portugal dos 10 quilómetros, ao triunfar na prova disputada em Hole, Noruega, em 27.53 minutos, primeiro registo luso abaixo dos 28 minutos.
Pinto, especialista de 1.500 metros, que correu as meias-finais dos recentes Campeonatos Mundiais de Tóquio, triunfou na Hytteplanmila 2025, à frente dos noruegueses Narve Gilje Nordås (28.25) e Vegard Vesterhaug Warnes (28.28), que completaram o pódio.
"O objetivo foi cumprido. Estou a treinar bem, os índices todos mostravam que estava ao meu melhor nível, e encarei esta prova com o intuito de bater o recorde nacional. Confirmei logo no primeiro quilómetro que estava rápido, passei aos cinco quilómetros em 14.03, já estava na frente e consegui fazer um ‘negative split’ [segunda metade da prova mais rápida que a primeira], de 13.50", disse no final da prova o fundista português.
A corrida de 10 quilómetros em estrada já conheceu este ano três recordistas: primeiro, Isaac Nader, que correu no Nacional em janeiro em 28.01, depois Samuel Barata, que correu em Brasov em 28.00, no passado dia 05, e agora José Carlos Pinto.
