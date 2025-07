José Carlos Pinto vence 1.500 metros na Bélgica e apura-se para os Mundiais

Ao cortar a meta em 3:31.94 minutos, o atleta do Benfica ficou atrás somente do recordista nacional Isaac Nader, com 3.29,37, e do seu antecessor Rui Silva, com 3.30,07, acabando por superar Nuno Pereira, com 3.32,16.



Com este registo, José Carlos Pinto garantiu um lugar nos Mundiais de Tóquio, nos quais vai juntar-se a Isaac Nader e Nuno Pereira, igualmente com marca de qualificação direta, facto que pode levar Portugal a apresentar pela primeira vez três atletas no evento de 1.500 metros.



No mesmo meeting, Rafael Jorge conseguiu a sua melhor marca do ano nos 400 metros, com 48,98 segundos, mais rápido do que João Penacho, que concluiu em 50,22 segundos.



Já Nuno Cordeiro correu os 800 metros em 1.49,36.