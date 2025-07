José Carlos Pinto vence nos 1.500 metros em Lucerna

O atleta do Benfica, de 28 anos, correu as três voltas e meia à pista helvética em 03.34,60 minutos – o seu recorde pessoal é de 03.34,19 –, impondo-se ao francês Jocteur-Monrozier Pierrik (03.34,95) e ao canadiano Lumb Kieran (03.35,04), segundo e terceiro classificados, respetivamente.



No dardo, o também benfiquista Leandro Ramos terminou na quarta posição, com os 80,51 metros do seu terceiro lançamento, atrás do polaco e vencedor Mrzyglod Cyprian (84,50).



Ainda no encontro suíço, Delvis Santos foi sétimo nos 200 metros, em 20,71 segundos, e 13.º nos 100, em 10,36, enquanto Guilherme Santos foi nono nos 800, com o tempo de 01.53.84 minutos.