José de Sousa disputa Premier League de dardos em 2021

O jogador ribatejano foi eliminado pelo inglês Mervyn King na terceira ronda do Campeonato do Mundo, conquistado por Gerwyn Price, mas as boas prestações alcançadas ao longo do ano valeram-lhe um dos seis "wild cards" para disputar a competição da Sky Sports.”, disse José de Sousa em declarações à agência Lusa.A Premier League de dardos é uma competição exclusiva, na qual participam apenas os quatro primeiros classificados da Ordem de Mérito PDC, que engloba os resultados dos últimos dois anos, e seis "wild cards" escolhidos pela organização.”, comentou o jogador natural da Azambuja.Desta forma, José de Sousa vai competir com Gerwyn Price, Michael van Gerwen, Peter Wright e Rob Cross, além dos "wild cards" Gary Anderson, Glen Durrant, Nathan Aspinall, Dimitri Van den Bergh e um último jogador que só será anunciado após o torneio "The Masters", no final deste mês.Na competição, que teve a sua primeira edição em 2005, os participantes defrontam-se em duas fases de todos contra todos. No final da primeira fase, os dois últimos classificados são eliminados, e na segunda fase os quatro primeiros passam à final e os quatro últimos ficam pelo caminho.A final é disputada pelos quatro melhores classificados na "play-off night" (noite de ‘play-off’) em sistema de eliminatória.





Um percurso ascendente







”, admitiu o jogador português.Em novembro de 2020, José de Sousa tornou-se no primeiro estreante a vencer o "Grand Slam" da Professional Darts Corporation (PDC), ao bater o inglês James Wade, na final, por 16-12.Foi o melhor resultado de sempre de um jogador de dardos português no circuito profissional, a juntar aos triunfos no European Darts Grand Prix, em outubro, e aos Players Championships de Barnsley e Dublin, em 2019.José de Sousa, de 46 anos, natural da Azambuja, ganhou o cartão de jogador do ProTour em 2019, ano em que deixou de lado a sua profissão de carpinteiro e passou a dedicar-se a tempo inteiro aos dardos.Os resultados obtidos ao longo do último ano valeram-lhe o quinto lugar na Ordem de Mérito do Pro Tour, com um total de 63.500 libras em prémios (cerca de 70 mil euros), de acordo com o site da Professional Darts Corporation.

Nos últimos dois anos, José de Sousa acumulou 314.250 libras (perto de 350 mil euros), que representam o 15.º lugar na Ordem de Mérito da PDC.