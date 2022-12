José de Sousa na 3.ª eliminatória do Mundial de dardos

Sousa recuperou de uma desvantagem de 2-0 no final dos primeiros dois "sets" (2-3 e 2-3), ao vencer os três parciais seguintes por 3-0, 3-1 e 3-1, com lançamentos finais de 114, 127 e 136 pontos, para seguir para a terceira ronda no Alexandra Palace, na capital inglesa.”, desabafou José de Sousa, em declarações à Professional Darts Corporation (PDC).O jogador natural do Ribatejo, que entrou no Mundial diretamente na segunda eliminatória, por ser um dos primeiros 32 classificados da Ordem de Mérito da PDC, vai tentar superar a fasquia da terceira ronda pela primeira vez na carreira, após as participações em 2012, 2019, 2020, 2021 e 2022.Na terceira eliminatória, que se disputa em 28 de dezembro, vai enfrentar o vencedor do encontro entre o inglês Ryan Searle e o checo Adam Gawlas, que se defrontam na quinta-feira.Hoje, frente ao vice-campeão do mundo de 2010, Sousa obteve uma média de 86,75 pontos por lançamento, com 27 lançamentos acima de 100 pontos, 12 superiores a 140 e cinco lançamentos perfeitos de 180 pontos.Fez três "checkouts" de mais de 100 pontos, o maior dos quais de 136, conseguindo 13 "saídas" em 36 tentativas, para uma percentagem 36,1%.O Mundial PDC World Darts Championship 2023 disputa-se desde quinta-feira no Alexandra Palace, em Londres, até ao dia 3 de janeiro, data prevista para a final.