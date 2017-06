José Fernandes ganha etapa `rainha` da Volta ao Futuro e conquista amarela

Lusa 30 Jun, 2017, 20:53 | Outras Modalidades

O novo líder da prova chegou isolado ao alto de São Macário, em São Pedro do Sul, com 2.40 minutos de avanço sobre o segundo, o basco Txomin Juaristi (Café Baque).



O ciclista da Liberty Seguros atacou muito forte a cerca de sete quilómetros da meta, que coincidiu com uma contagem de montanha de categoria especial.



O anterior comandante, o francês Cyril Barth (Fundacion Euskadi), perdeu quase sete minutos e meio na chegada, depois de percorrer os 150,9 quilómetros que fizeram o percurso entre Arganil e o ponto mais alto do concelho de São Pedro do Sul.



No sábado, as dificuldades continuam, com a etapa das Penhas Douradas. De Tondela, o pelotão vai até às Penhas Douradas, por Gouveia, no que é a escalada mais 'suave' para a Serra da Estrela. Ainda assim, haverá ao longo da tirada montanha de terceira categoria e de primeira.