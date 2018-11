José-Filipe Lima cai para sétimo na Grand Final do Challenge Tour de golfe

Lusa Comentários 02 Nov, 2018, 13:41 | Outras Modalidades

Em Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, o olímpico português entregou um cartão com cinco `birdies` (uma pancada abaixo do par) e quatro `bogeys` (uma acima), para um total de 207 pancadas (nove abaixo).

José-Filipe, que ficou a sete pancadas do líder, o espanhol Adri Arnaus, fez a sua pior volta na prova, depois de ter marcado 70 pancadas (duas abaixo do par) no primeiro dia e 66 (seis abaixo) no segundo.

Por seu lado, Pedro Figueiredo, o outro português em prova, também fez pior do que nos dois primeiros dias, ao somar 72 pancadas (par do campo), depois de marcar duas vezes 71 (uma abaixo), e caiu do 18.º para o 26.º lugar.

Figueiredo, que segue com um agregado de 214 pancadas (duas abaixo do par), marcou dois `birdies` e dois `bogeys`.

A Grand Final, que decorre nos Emirados Árabes Unidos, junta os 45 melhores jogadores do Challenge Tour, e poderá garantir aos jogadores portugueses a subida ao European Tour na próxima temporada.

Para garantirem presença no European Tour em 2019, circuito no qual Ricardo Melo Gouveia já garantiu um lugar, Figueiredo e Lima precisam de fechar a época no `top 15` do Challenge Tour.

Pedro Figueiredo chegou ao torneio no 17.º lugar do `ranking`, enquanto José-Filipe Lima é 33.º.

