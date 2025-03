José Lourenço propõe fusão de organismos olímpicos

”, afirmou José Lourenço, admitindo que essa realidade, que já existe em vários países, “”.José Lourenço considerou que “”, e afirmou: “”.Durante o discurso de tomada de posse para o período 2025-2028, numa cerimónia realizadada em Lisboa, José Lourenço saudou o homólogo do COP, Fernando Gomes, que tomou posse na terça-feira, e manifestou a vontade de que as duas instituições continuem a “”.Eleito para um terceiro mandato em 18 de março, o líder do CPP voltou a assumir a deteção de novos talentos como um dos grandes desafios, e destacou a necessidade de “”.”, afirmou, lembrando que nos Jogos Paris2024, Portugal conseguiu os melhores resultados desde a criação do CPP, no final de 2008.José Lourenço elencou ainda comodo mandato umPresente na cerimónia, o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, destacou o “trabalho notável” que o CPP tem feito e que, considerou, “deixa a fasquia alta, e a expectativa de que se continue sempre a melhorar”.A equipa de José Lourenço inclui os nomes de Leila Marques, José Pavoeiro, Filipa Mendes Godinho, Sandro Araújo e Tiago Carvalho para as cinco vice-presidências, Carlos Lopes como secretário-geral, Patrícia Lopes e Daniel Videira para vogais, e Jorge Correia como tesoureiro.