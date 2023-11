José Machado campeão do mundo de MMA em peso leve

O português José Machado sagrou-se hoje campeão do mundo amador de artes marciais mistas (MMA), em Tirana, na categoria de ‘lightweight’ (peso leve, até 70,3 kg), frente ao tajique Masud Odinaev.

O lutador natural do Samouco, concelho de Alcochete, de 22 anos, impôs-se a Odinaev, no combate final, por decisão unânime.



Além de José Machado, estiveram ainda na competição para amadores na capital albanesa outros nove portugueses, destacando-se Iuri Rodrigues, que chegou às meias-finais em ‘bantamweight’ (peso galo, -61,2 kg), e o júnior Tiago Morais, que chegou aos ‘quartos’, na mesma categoria de peso (-61,2 kg).



Mário Ferreira (-56,7 kg), Alexandre Rita (-65,8 kg), Sónia Garcia Gamboa (-61,2 kg) e o júnior Alex Cruz (-70,3 kg) foram derrotados nos segundos combates das suas competições, ficando pelos oitavos de final, enquanto Patrícia Livramento (-56.7 kg) e os juniores Tiago Almeida (-65,8 kg) e Alex Cruz (-70,3 kg) não foram além do primeiro combate.