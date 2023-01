José Mário Cachada é candidato à federação de judo

Na modalidade, o antigo campeão nacional de juvenis (1977 e 1978), apresenta-se como uma alternativa no processo eleitoral marcado para 19 de fevereiro, no seguimento da destituição de Jorge Fernandes, cuja recandidatura se mantém em aberto.Em nota enviada à agência Lusa, a candidatura de José Mário Cachada, assume-se com o lema de uma “”, num momento que tem sido conturbado no judo português, face à saída do ex-presidente e conflito com associações e alguns judocas.”, refere a candidatura.José Mário Cachada, de 59 anos, tem um percurso ligado ao desporto a nível académico, sendo licenciado em Educação Física, com mestrado na área das ciências do Desporto e da Gestão Desportiva, e posterior doutoramento.O candidato, que foi em 2021 nomeado embaixador no Plano Nacional de Ética no Desporto, uma iniciativa dinamizada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), é professor de Educação Física, mas atualmente está vinculado à Câmara de Espinho.A candidatura de José Mário Cachada tem como mandatário nacional Alberto Rocha, professor do Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro (ISCE Douro).”, sublinhou o mandatário.A candidatura, ainda sem divulgar a equipa que acompanhará José Mário Cachada ou o programa eleitoral, apresenta-se também nas redes sociais com a designação ‘judo nova alternativa’, na página oficial, no Facebook e no Instagram.As eleições para a federação estão agendadas para 19 de fevereiro, dois meses depois da destituição de Jorge Fernandes.O anterior presidente, eleito em 2017 e depois em 2020, foi "forçado" a sair, após inquérito do IPDJ, por incompatibilidades ao abrigo do artigo 51 do regime jurídico das Federações Desportivas, mas tem admitido que poderá voltar a concorrer.