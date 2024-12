José Paulo Lopes com 32.º tempo nos 400 metros livres

Com o australiano Elijah Winnington a ser o mais rápido, em 3.37,22 minutos, a qualificação para a final ficou fechada pelo norte-americano Kieran Smith, oitavo classificado, em 3.39,14.José Paulo Lopes volta a nadar no sábado, nas eliminatórias dos 800 metros livres, no mesmo dia em que Ana Pinho Rodrigues disputa os 50 bruços, com Francisca Martins a fechar a participação lusa no domingo, nos 200 livres.