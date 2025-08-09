José Ramalho, Miguel Lopes e Gonçalo Parreira conquistam bronze nos Jogos Mundiais
O canoísta português José Ramalho foi hoje medalha de bronze na distância curta de K1 e a dupla de ginastas Miguel Lopes e Gonçalo Parreira também bronze em acrobática nos Jogos Mundiais, em Chengdu, na China.
A primeira subida ao pódio pertenceu a José Ramalho, ao ser terceiro classificado na final de K1 distância curta, com o tempo de 14.08,95 minutos.
Ramalho, que já tinha sido terceiro na sua série de qualificação, concluiu a prova com mais 23,49 segundos do que o vencedor, o dinamarquês Mads Brandt (13.45,46), e mais 23,34 do que o medalha de prata, o sul-africano Hamish Lovemore (13.45,61).
Na ginástica acrobática, última prova do dia para os portugueses, Miguel Lopes e Gonçalo Parreira garantiram o último lugar do pódio, com 28.550 pontos, atrás de Espanha (28.820) e Azerbaijão (28.730) e à frente do Cazaquistão (27.760).
A dupla lusa tinha garantido um lugar na final a ‘4’, então com o melhor desempenho na qualificação, com 56.560 pontos.
Ainda na canoagem, na final de K1 distância curta feminina, Maria Rei foi sexta classificada, com o tempo de 16.07,97 minutos, em prova ganha pela sueca Melina Andersson (15.20,64), tendo a húngara Vanda Kiszli arrebatado a medalha de prata (15.36,86) e a italiana Susanna Cicali a de bronze (15.43,79).
Primeira portuguesa de sempre a competir na arte marcial chinesa de wushu, no combinado nanquan-nandao, Sílvia Cruz acabou a prova no sétimo lugar, tendo hoje subido um lugar na disciplina de nanquan, depois de ocupar a oitava posição na sexta-feira, após competir em nandao.
Em duplo mini-trampolim, Diogo Cabral concluiu a qualificação no sétimo lugar, com 47.800, falhando assim um dos quatro primeiros lugares que davam acesso às meias-finais.
No andebol de praia, as seleções lusas vão disputar no domingo os quartos de final, apesar de desfechos diferentes nos jogos de hoje: a equipa feminina perdeu (2-0) e a masculina venceu (2-0), em ambos os casos diante da Croácia.
No domingo, a seleção feminina defronta nos ‘quartos’ a Espanha e a masculina terá pela frente a Tunísia.
Também em desporto coletivo, no corfebol, equipa mista, Portugal somou hoje a primeira vitória na fase preliminar, após bater a China por 21-9, defrontando no domingo a seleção de Taiwan.
As medalhas de bronze de hoje de José Ramalho e de Miguel Lopes e Gonçalo Parreira permitiram a Portugal elevar para cinco as subidas ao pódio nos Jogos Mundiais, depois do ouro de Gabriel Albuquerque e Lucas Santos em trampolim sincronizado, e da prata e bronze nos pares mistos, de Lara Fernandes e Gabriel Henriques, e de pares femininos, Beatriz Carneiro e Inês Faria, em ginástica acrobática.
Os Jogos Mundiais, que começaram na quinta-feira e decorrem até 17 de agosto, constituem um evento internacional em que são disputadas modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).
