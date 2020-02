Joshua Cheptegei estabelece novo recorde mundial dos 5 quilómetros estrada

O atleta ugandês Joshua Cheptegei, campeão mundial dos 10.000 metros, estabeleceu no Mónaco um novo recorde mundial dos 5 quilómetros de estrada, com o tempo de 12:51, com o francês Jimmy Gressier, segundo, a bater o recorde europeu.