Jovem tenista filipina Eala surpreende Swiatek rumo às `meias` em Miami

No torneio de piso rápido norte-americano, a jogadora asiática, de apenas 19 anos, que foi formada na Academia do ex-tenista espanhol Rafael Nadal, imperou por 6-3 e 7-5, ao cabo de uma hora e 40 minutos.



Swiatek foi a terceira tenista vencedora de um Grand Slam a ser afastada em Miami por Eala, que já tinha ultrapassado a letã Jelena Ostapenko, na segunda ronda, e a norte-americana Madison Keys, na terceira.



Nas ‘meias’, a atual 140.ª colocada do ranking WTA vai defrontar a vencedora do duelo entre a britânica Emma Raducanu (60.ª) e a norte-americana Jéssica Pegula (quarta).



A vitória alcançada hoje permitiu a Eala igualar os feitos da belga Justine Henin, em 2010, e da bielorrussa Victoria Azarenka, em 2018, que também chegaram às meias-finais como convidadas.



A presença nas ‘meias’ garante à tenista filipina a entrada no top-100 do ranking feminino pela primeira vez.