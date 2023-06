Juan Ayuso vence quinta etapa da Volta à Suíça e Skjelmose recupera liderança

Ayuso, de 20 anos, cortou a meta a solo após 211 quilómetros acidentados entre Fiesch e La Punt, ao cabo de 5:23.01 horas, 54 segundos à frente de Skjelmose, segundo, e do espanhol Pello Bilbao (Bahrani-Victorious), terceiro.



Rui Costa, que fez parte da fuga do dia e esteve na discussão da vitória na etapa, numa corrida que venceu três vezes, entre 2012 e 2014, acabou por chegar a 58 segundos, subindo ao 22.º posto da geral.



Logo atrás do veterano luso chegou o austríaco Felix Gall (AG2R Citroën), que cedeu a liderança, por oito segundos, ao dinamarquês Skjelmose, que voltou a mostrar-se em bom plano nas montanhas em que Ayuso foi 'rei e senhor', acabando por cortar a meta após um solo de 12 quilómetros.



Foi recompensado com o terceiro posto da geral, a 18 segundos, enquanto o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) caiu para quarto, a 46 segundos, prosseguindo a recuperação após a covid-19 o retirar do Giro.



Na sexta-feira, a sexta etapa parte de La Punt com a montanha logo 'a abrir' os 215,3 quilómetros até Oberwil-Lieli.