Judo. Catarina Costa falha Grand Prix de Portugal devido a lesão

“Infelizmente, não vou poder participar na competição de sexta-feira. A preparação corria bem, mas os imprevistos acontecem e nesta fase é preferível tratar as pequenas lesões e regressar a 100%. Muita força a todos os portugueses que competem em casa. Estarei de volta aos tapetes em breve”, escreveu a judoca nas redes sociais.



Catarina Costa, que compete em -48 kg e é vice-campeã europeia em título, era um dos nomes mais fortes da seleção lusa no Grand Prix, que se apresenta com 27 pré-inscritos e muitas ausências de peso.



Em declarações à agência Lusa, a judoca da Académica explicou que a sua opção foi resguardar-se, “por ser ano olímpico” e querer “recuperar a 100%”.



Além de Catarina Costa, que foi quinta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a seleção não conta com os também olímpicos Telma Monteiro (-57 kg), Jorge Fonseca (-100 kg), bronze na capital japonesa, Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).



Em Odivelas, Bárbara Timo (-63 kg), vice-campeã mundial em 2019, então em -70 kg, e bronze nos Mundiais de Tashkent, em 2022, já no atual peso, é o nome mais forte na seleção lusa, acompanhada de João Fernando (-81 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg), judocas virtualmente em zona de apuramento olímpico.



O Grand Prix de Portugal entra nas contas do apuramento, com alguns judocas lusos a procurarem consolidar as posições e outros a somarem pontos que lhes permitam subir no ranking.



Atualmente, a seleção tem oito judocas em lugar virtual de apuramento, numa lista final a publicar em junho: Rodrigo Lopes (-60 kg), Jorge Fonseca (-100 kg) e João Fernando (-81 kg, como quota continental), em masculinos, e Catarina Costa (-48 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-63 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg), em femininos.