Judo foi o "rei" da Gala do Desporto da Confederação do Desporto de Portugal

A gala realizou-se no Casino do Estoril e revelou os cinco vencedores da 24.ª Gala do Desporto da Confederação do Desporto de Portugal.





Anualmente, a CDP organiza a cerimónia dos “Óscares do Desporto Português”, não apenas para celebrar com os atletas e dirigentes desportivos as suas conquistas, mas também para distinguir os melhores desportistas da época finda, nas categorias de atleta masculino, atleta feminino, equipa, treinador e jovem promessa.







Numa edição em que o futebol foi deixado para segundo plano pelos votantes, o judo foi o "rei" da noite, com o judoca Jorge Fonseca, campeão mundial em -100kg, a conquistar o prémio de Atleta Masculino do Ano e a judoca Patrícia Sampaio a ser escolhida na vertente feminina.







Ausente da Gala do Desporto, por estar no Japão, Jorge Fonseca foi também galardoado com o prémio Ética no Desporto de 2019, uma distinção atribuída pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), e fez-se representar no Casino Estoril por Teresa Santos, a miúda de 13 anos a quem ofereceu a medalha de ouro que recebeu na Liga dos Campeões da modalidade ao serviço do Sporting.



ATLETA MASCULINO

VENCEDOR: JORGE FONSECA (Judo)

FINALISTAS

João Vieira (Atletismo)

Fernando Pimenta (Canoagem)

Jordan Santos (Futebol Praia)

Frederico Morais (Surf)



ATLETA FEMININO

VENCEDOR: PATRÍCIA SAMPAIO (Judo)

FINALISTAS

Inês Henriques (Atletismo)

Teresa Portela (Canoagem)

Ana Margarida Filipe (Deficiência)

Vanessa Marques (Futebol)



TREINADOR DO ANO

VENCEDOR: PAULO JORGE PEREIRA (Andebol)

FINALISTAS

Renato Garrido (Hóquei Patins)

Rui Fernandes (Canoagem)

Fernando Santos (Futebol)

Pedro Soares (Judo)



EQUIPA DO ANO

VENCEDORA: SELEÇÃO NACIONAL DE HÓQUEI EM PATINS

FINALISTAS

Sporting (Atletismo)

K4 500 Masculino (Canoagem)

Sporting (Judo)

Sel. Nacional Futebol



JOVEM PROMESSA

VENCEDORA: MARIANA MACHADO (Atletismo)

FINALISTAS

Maria Martins (Ciclismo)

João Félix (Futebol)

Raquel Brito (Judo)

Raffaele Stroti (Râguebi)