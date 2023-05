Judo. Joana Crisóstomo perde na estreia em Doha

Joana Crisóstomo, menos habituada ao circuito mundial de elite e que chegou a Doha à "boleia" da medalha de bronze no Open Europeu de Roma, manteve a tendência dos portugueses neste campeonato, ao perder no primeiro combate.



Portugal tem tido um desempenho para esquecer, com oito dos 10 judocas que já competiram a "caírem" logo na estreia.



Casos da vice-campeã europeia Catarina Costa (-48 kg), de Joana Diogo e Maria Siderot (-52 kg), de Telma Monteiro (-57 kg), de Rodrigo Lopes (-60 kg), Anri Egutidze e João Fernando (-81 kg), e hoje da judoca da Lusófona (-70 kg).



Uma razia a que apenas escaparam Bárbara Timo, bronze nos Mundiais do último ano e que ainda efetuou dois combates em -63 kg, e da estreante absoluta Raquel Brito (-48 kg), até agora a melhor judoca lusa, ao perder ao terceiro combate.



Na competição desta quinta-feira, Joana Crisóstomo (76.ª do mundo) defrontou Yu-Jung Liao (63.ª), de Taiwan, num combate em que cedeu antes da sua metade, a 02.12 do final, numa projeção para ippon e quando se verificava uma igualdade em desvantagens.



A portuguesa até tinha recuperado de uma desvantagem inicial de waza-ari, que sofreu aos 18 segundos, mas igualou aos 44, num combate em que ambas arriscaram enquanto estiveram no tapete, mas favorável à judoca de Taiwan.



Portugal fecha a sua participação nos Mundiais de Doha na sexta-feira, dia em que coloca alguma esperança nos ombros de Patrícia Sampaio, a judoca portuguesa que tem tido melhor arranque de ano, com quatro medalhas em cinco possíveis.



Patrícia Sampaio, que compete em -78 kg, venceu este ano o Grand Prix de Portugal e foi medalha de bronze nos Grand Slam de Telavive, Tashkent e Antália, já depois de ter sido quinta classificada em Paris.



Na ABHA Arena, em Doha, a judoca de Tomar (11.ª do mundo e oitava cabeça de série) inicia a competição na segunda ronda, frente à britânica Emma Reid (20.ª), diante de quem regista uma vitória e uma derrota, ambas em 2022.