Judo. Miguel Gago eliminado na Áustria

Já Rodrigo Lopes, que procura pontos na nova categoria, tendo subido de -60 para -66 kg neste novo ciclo olímpico, com vista aos Jogos de Los Angeles2028, não conseguiu superar o combate de estreia, no qual perdeu com o brasileiro Ronald Lima.No Grande Prémio da Áustria, a seleção portuguesa ainda terá no sábado Otari Kvantidze (-73 kg), Taís Pina (-70 kg) e Bárbara Timo (-70 kg), e no domingo Jorge Fonseca (-100 kg).